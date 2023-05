Alexis Sánchez vive una temporada soñada en el Olympique de Marsella, donde a punta de goles y regates se ha transformado en uno de los mejores jugadores de la Ligue 1 y existe urgencia en el cuadro galo de renovarlo lo antes posible.

Pese a que el presente del Niño Maravilla es alentador, claramente está la duda si colgará los botines en Chile en algún momento, y si así lo decide, cuál será el equipo donde termine sus exitosa carrera.

Hay ex compañeros de Alexis que han asegurado que el delantero es hincha de Universidad de Chile, por lo que esa sería su última camiseta, algo que Roberto Cereceda no sólo pone en duda, si no que que se atreve a decir que el tocopillano se la jugará por el archirrival de los azules.

"Creo que en Colo Colo. Pese a que, no sé en realidad, no puedo decir un secreto que él nunca lo ha dicho. Mientras él no lo diga, yo creo que se retira en Colo Colo", indicó el Choro en conversación con Redgol.

Roberto Cereceda apuesta por Alexis Sánchez en Colo Colo (Photosport)

Para Cereceda no es claro que Alexis Sánchez sea hincha de la U, a diferencia de lo que ocurre con otros jugadores de la Generación Dorada. "Eduardo Vargas en la U fijo, es chuncho a morir", afirma el lateral de Audax Italiano.

ver también Marsella respira tranquilo tras los resultados de la lesión de Sánchez

En esa misma línea el ex seleccionado nacional cree que "sería lindo que vuelva la generación dorada y que vuelvan a un nivel en que todos podamos disfrutar. Me llama mucho la atención los jugadores argentinos, que cuando vuelven a sus países, lo hacen a un nivel donde uno los puede disfrutar que vuelven para ser aporte".