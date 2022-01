El ex delantero de Ñublense se dio el tiempo de hablar de su llegada a Cobreloa y de la polémica que aconteció en la Supercopa ante la Universidad Católica.

Roberto Gutiérrez confirmó que hubo una razón para no patear el penal ante la UC: "Eso quedará para mí. Siempre he sido de una línea"

Hace unos días, Cobreloa hizo oficial la llegada del delantero chileno Roberto Gutiérrez para pelear el tan ansiado ascenso a Primera División. Luego de pasos en Universidad Católica, Colo Colo, Ñublense, entre otros clubes, el "Pájaro" buscará llevar al cuadro loíno al sitial que muchos hinchas del cuadro del norte quieren.

"Es un lindo desafío, Cobreloa es uno de los cuatro grandes de Chile. Lleva siete años en Primera B y no ha podido subir. El año pasado estuvo complicado. Sería bonito quedar en la historia del club y regresar a Primera División", afirmó el centrodelantero al diario Las Últimas Noticias a la espera de su llegada a Calama.

Uno de las grandes polémicas del 2021 aconteció en el partido entre los Diablos Rojos y la Universidad Católica por la Supercopa, donde los Cruzados y el cuadro del sur de nuestro país empataron en los 90 minutos y tuvieron que definir al campeón en lanzamiento de penales. Fue ahí que Gutiérrez decidió no patear uno de los penales trascendentales en la serie y fue acusado por la hinchada de Ñublense de no querer patear la pena máxima por su pasado en Los Cruzados.

"El partido no lo ganamos en los noventa minutos y lo perdimos en los penales, nada más. No puedo salir a dar explicaciones uno a uno. Se terminó así, pero yo me quedo con lo vivido todo el año", explicó Gutiérrez.

Finalmente, fue consultado acerca si existió alguna razón para no patear dicho penal y el ariete remarcó que "sí, pero eso quedará para mí. Siempre he sido de una línea. Salgo de un clurb y agradezco el haber estado ahí, como ahora en Ñublense".

Recordar que el delantero de 38 años disputó 22 partidos con la camiseta del cuadro de la Región del Ñuble y pudo anotar 3 goles en toda su estadía.