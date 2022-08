La Universidad de Chile consiguió un valioso paso a los cuartos de final de la Copa Chile, en donde los Azules se impusieron por un global de 2-1 ante Cobresal, contando sin duda con un jugador clave para que los adiestrados por Diego López hayan logrado dicha clasificación, tratándose de Darío Osorio, quien anotó un golazo en el Estadio Elías Figueroa.

Ante lo que fue el duelo del Romántico Viajero, un ex jugador y director del club, Rodrigo Goldberg expresó en Radio Cooperativa lo que fue la actuación de la ‘Joya de Hijuelas’, a quien lo llenó de elogios por su gran anotación ante los Mineros

“Qué golazo hizo Osorio, parece que él no hace ningún esfuerzo por pegarle así. Hay una cámara de costado donde no se le ve ni cara de esfuerzo y le pegó con una potencia y angulación extraordinaria. Parece que todo le flota, que estuviera levitando", partió señalando Goldberg.

A pesar de su gran anotación, el ‘Polaco’ indica en que el joven jugador Azul es un tanto intermitente dentro de los partidos, algo que justifica en cierta manera por el nivel que muestran sus compañeros, el cual no acompaña mucho a la figura de la U y además, indica que le gustaría verlo en una nueva posición.

Darío Osorio anotó un golazo | Foto: Agencia Uno

"Me gustaría verlo más al medio, López lo pone más a la orilla. Y decir si es o no delantero es una gran pregunta. No sé si lo pondría de delantero-delantero, tiene mucho fútbol para asociarse en el medio y arriba se perderían ciertas características que tiene, como los cambios de frente, pues es de los pocos que hacen eso", explicó en Cooperativa.

Finalmente, Goldberg sentencia en que jugando más en el medio se le podría sacar más provecho a Darío Osorio ya que tiene un buen disparo de media distancia y se la cantó clarita a Diego López señalando en que los Azules pueden jugar con un solo centrodelantero.

"De delantero funciona igual, pero por características lo harían más útil al medio, además por su considerable remate, que es efectivo y debe aprovecharse. Quizás en el medio, bien acompañado, la U puede jugar con un solo 9 perfectamente”, cerró.