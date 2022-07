El ex jugador y Director Deportivo de la U, Rodrigo Goldberg habló en Radio Cooperativa sobre la capitanía de Ronnie Fernández en el último duelo de los Azules, la cual no le pareció de ninguna manera

Rodrigo Goldberg no se banca la capitanía de Ronnie Fernández en la Universidad de Chile: "Como hincha no me representa como capitán"

La Universidad de Chile inició con el pie derecho la segunda rueda del Campeonato Nacional, en donde los Azules gracias a los tantos de Darío Osorio y Bastián Tapia vencieron en la agonía por 2-1 a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura.

Una de las grandes novedades que presentó el conjunto dirigido por Diego López en dicho encuentro, fue el nuevo capitán que consignó el Charrúa dentro del plantel, dándole la jineta al atacante Ronnie Fernández, decisión que no cayó muy bien en algunos hinchas Azules y en un histórico del club.

Se trata del ex jugador y Director Deportivo de la U, Rodrigo Goldberg, quien en Radio Cooperativa comentó lo que fue la capitanía del ex delantero de Santiago Wanderers, en donde señaló que no se siente representado como hincha con portar la jineta.

“No me parece, si había sido capitán Bastián (Tapia). Yo no soy de esos, hay muchos que dicen que los capitanes tienen que ser nacidos en el club, yo particularmente no comparto esa visión, pero tampoco como hincha no me representa como capitán”, expresó el ex futbolista.

Ronnie Fernández fue el capitán de la U el reciente fin de semana | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Goldberg apunta en que la entrega que ha hecho Fernández en la U no se pone en duda desde su llegada, pero que no comparte que él sea la persona idónea para ser el capitán del club.

“Es un buen cabro, un gallo que no hay que negarle su entrega, a algunos le podrá gustar más o menos, en eso no hay discusión. Pero en cuanto a la capitanía me parece que a mí personalmente me extrañó y no me gustó mucho”, cerró.