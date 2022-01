Luis Roggiero llegó en plena crisis de Universidad de Chile para rearmar un plantel que batallaba con no bajar a la Primera B. Con el objetivo de mantenerse en primera cumplido, el ex Gerente Deportivo de Independiente del Valle empezó a trabajar y restructurar un plantel que tuvo un éxodo masivo y una llegada importante de nuevos jugadores con técnico incluido.

De la mano de Santiago Escobar, Roggiero espera que esta temporada Universidad de Chile pueda tener un renacer y volver a meterse en Copas Internacionales para el 2023, algo que la U no tendrá en este 2022.

Rodrigo Goldberg, ex Gerente Deportivo de los azules, conversó con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre la llegada de su sucesor, a quien lejos de resentir, le desea el mayor de los éxitos y cree que es el hombre ideal para que la U tome nuevos aires.

“Yo creo que hay gente muy capacitada adentro. Le han tirado palos a Roggiero y todo, pero es un gallo súper preparado”, dijo en primera instancia el que también fuera jugador de la U.

“La otra vez me entrevistaron de un portal y me trataron de hacer ‘pisar el palo’ para que le tirara palos a él porque me reemplazó a mí, pero es muy preparado, él es ideal para el puesto”, dijo Goldberg.

En el cierre, el Polaco espera que Roggiero pueda contar con libertades que, cuando estaba él, no eran tan amplias: “Lo único que espero es que tenga libertad para trabajar y para tomar sus decisiones, que no quiere decir que haga lo que quiera”, cerró.