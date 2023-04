Universidad de Chile dejó atrás el capítulo de la Copa Chile y la senda goleada sobre Chimbarongo por 10-0 y ahora se concentra de lleno en lo que será la reanudación del Campeonato Nacional 2023 frente a Audax Italiano en calidad de visitante.

En la otra vereda para los azules estará Marcelo Díaz, histórico ex jugador de la U quien no pudo concretar su sueño de volver al CDA esta temporada y ahora defiende los colores de Audax Italiano en La Florida.

Romai Ugarte, periodista nacional, cree que están los ingredientes necesarios para que el partido del próximo domingo sea caliente entre azules e itálicos, además de que Díaz va querer sacarse una espina con la U.

Marcelo Díaz se volverá a ver las caras con la U. | Foto: Photosport

“Es un morbo absoluto, más después de las declaraciones de Marcelo Díaz que dijo que quería ser técnico de Racing antes que de Universidad de Chile. Está como picado Marcelo, anda disparando mucho y ya pasó, listo”, dijo Romai.

El comunicador siguió su idea diciendo que “Hay situaciones que se dan, otras que no. Lamentablemente no lo quisieron en la U y seguirá su carrera, me imagino que el amor nunca se acaba”.

“Después quizás será técnico, pero eso de andar mandando recados por las Redes Sociales de que ‘me gustaría dirigir Racing’ cuando normalmente debería haber dicho que le gustaría dirigir a la U… será un partido caliente”, prevé Ugarte.

La U buscará continuar con los abrazos tras el partido de Copa Chile frente a Audax, donde los tres puntos se hacen necesarios para mantenerse en la parte alta de la tabla y no perderle pisada al líder Huachipato.