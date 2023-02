El reconocido e histriónico periodista, Romai Ugarte, abordó la polémica en el partido de Colo Colo y Coquimbo Unido con el cambio de Daniel Gutiérrez, situación que aún no entiende qué trató de buscar Gustavo Quinteros con esa maniobra.

Romai Ugarte no se explica qué buscó Gustavo Quinteros sacando a Daniel Gutiérrez: "¿Quiso ser un papá y tirarle las orejas?"

Sigue la polémica en Colo Colo por el abrupto cambio de Daniel Gutiérrez en el partido ante Coquimbo Unido, donde el jugador terminó llorando por su desempeño en el banco de suplentes del Estadio Monumental.

Uno que no se explica qué fue lo que trató de hacer el estratega boliviano-argentino del Cacique con el cambio de Gutiérrez por Jeyson Rojas fue Romai Ugarte, histriónico periodista quien habló con Bolavip Chile.

Gutiérrez terminó llorando en el banco. | Foto: Agencia UNO

En el comienzo, el ex rostro de TNT Sports aseguró que “Primero que todo, esto es fútbol profesional. Si él (Gutiérrez) no resulta, porque muchos han pedido a los juveniles, es porque Quinteros los ve y sabe que no están”.

“Ahora, ¿Qué sentido tenía Quinteros para sacarlo, para que se mostrara en todo el país en la cancha con 40 mil personas?, ¿cuál era el sentido? ¿Quiso ser un papá tirándole la oreja diciendo ‘la cagaste, jugaste mal y te lo quiero demostrar para tu crecimiento personal’?”, añadió Romai.

ver también Borghi golpea la mesa en contra de Gustavo Quinteros

Ugarte avisa que “O quizás darse un gusto personal frente al periodismo y la gente y decir ‘ven que no está, ven que teníamos que traer otro central’. Yo no le encuentro sentido, mal. No está para jugar en Colo Colo, está para otras cosas y más cuando viene Copa Libertadores de América” remató.