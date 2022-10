Ronald de la Fuente ha tenido un renacer futbolístico en Curicó Unido, siendo uno de los pilares fundamentales en la buena campaña del elenco dirigido por Damián Muñoz, elenco que marcha actualmente en el segundo lugar y sueña con pelear el título con Colo Colo.

Gracias a su buen desempeño, el ex defensor del Cacique ha despertó el interés de varios clubes nacionales y extranjeros durante el primer semestre, pero el lateral izquierdo decidió quedarse en el cuadro de la Séptima Región pero aún sigue manteniendo una espina clavada de rendir a buen nivel en un equipo grande de nuestro fútbol.

El nacido en Talcahuano dialogó con el programa Futuro Fútbol Club y analizó lo que fue su estadía en el Popular, donde los hinchas albos no lo recuerdan de gran manera.

"Obviamente que me motiva llegar a un equipo grande de Santiago. Yo siempre he sido bastante crítico y algo ya reiterativo por mi paso por Colo Colo, es que sin duda que es algo que no me esperaba y no creo que haya que redundar de esto, pero a lo mejor suena a excusa pero no se dieron las mejores condiciones en todo sentido: me lesioné y coincidí con un equipo que tuvo rendimientos bajos, entonces responsabilidad por parte de todo", partió diciendo.

De la Fuente disputó 36 partidos con la camiseta del Cacique | Foto: Agencia Uno

Agregando que "yo siempre he pensado que el jugador cuando tiene una regularidad el rendimiento se va dando de la mano de eso y hoy estoy viviendo un tremendo año, siendo protagonista, sintiendo que aporto de manera clara en el equipo en mi función".

"Yo siempre trabajo para ir a un lugar mejor y poder posicionarme en los mejores equipos, pero sin duda no me cierro dar un salto en lo deportivo, ya sea equipo acá en Santiago de los llamados grandes o del extranjero", cerró el jugador de 31 años.