Este martes Ronnie Fernández y Universidad de Chile llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato (aún le quedaba un año) para que el delantero vuelva al Bolivar donde ya fue oficializado como refuerzo.

El atacante se despidió de los hinchas azule su cuenta de Instagram. "Quiero agradecer a cada una de las personas que trabajan y se dedican cada día a la U y a la hinchada que siempre apoyó y a todas esas personas que cada día me demostraban cariño en el CDA y en mi diario vivir en momentos complicados . pero cuando tuvimos que ser fuertes lo fuimos e intentamos dejar siempre en alto este escudo", comenzó escribiendo.

Agregando que "por mi parte nunca dudé en dejar hasta la última gota en la cancha y traté de hacer lo mejor posible para sacar adelante las adversidades que vivimos. Más allá de todo lo mal hablado y falsedades me llevo como siempre todo lo mejor conmigo y espero que el club pueda salir de estos malos tiempos. El tiempo se encargará de poner en su lugar todos aquellos que falsearon y difamaron sin otra intension que dañarnos".

Ronnie Fernández se despidió de la hinchada de Universidad de Chile (Agencia Uno)

Ronnie Fernández: "El daño que hacen a quienes nos aman es incalculable"



El ex U de Chile dedicó el final de su post para mandarle un fuerte mensaje a los medios de comunicación.

"Mensaje para la prensa y medios no oficiales que difaman sin otro interés que hacer daño, los invito a revisar sus fuentes y ser cuidadosos con lo que informan. El daño que hacen a quienes nos aman es incalculable, no esperen a que aparezcan campañas o que salgan hablar jugadores para tener que tomar conciencia, es muy fácil hablar solo por hacer daño eso vende y lo entiendo pero intenten no hacerle daño a los demás", disparó.

Agregando que "no es con la intención de victimizarme por que gracias a mi familia y mis valores tengo claro quien soy y lo que doy pero hay quienes quizás no pueden soportar esta carga emocional". .