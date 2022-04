Sachi Escobar no está ni ahí con las malas lenguas y descarta dar un paso al costado en la U: "En ningún momento he presentado mi renuncia"

Universidad de Chile transita por un irregular Campeonato Nacional 2022, en donde viene de caer ante Universidad Católica por 1-2 en el Clásico Universitario. Los azules venían de un repunte ante Unión Española, pero ante los cruzados volvieron a mostrar dudas en la primera mitad y les costó el partido.

“Nos dolió mucho la última derrota por lo que se hizo en el segundo tiempo, donde se hicieron méritos para llevarnos por lo menos un empate. También fuimos autocríticos y entendimos que la primera parte no la desarrollamos de una buena manera y nos quedó como conclusión que hay materia prima”, dijo Santiago Escobar en conferencia de prensa en relación al último Clásico Universitario.

Tras el adverso resultado, empezaron a surgir rumores de que Santiago Escobar podía dejar al cuadro universitario y marcharse hacia Ecuador para dirigir a Liga Universitaria de Quito, algo que el técnico desmintió de manera tajante.

“Han dicho que yo he renunciado a la Universidad de Chile y en ningún momento he presentado mi renuncia. Lo he dicho en todas las ruedas de prensa, aún en este momento difícil nos sentimos fuertes en este momento de adversidad de resultados y lo quiero aclarar públicamente: hoy continuamos en la institución con el deseo de sacar este proyecto adelante”, exclamó.

El colombiano se encargó de disipar las dudas y explicar el por qué se lo vincula al cuadro de Quito: “Lo que pasa es que cuando estuve en Ecuador, los hinchas de Liga de Quito tuvieron ese deseo que yo dirigiera esa gran institución y lo han vuelto a decir ahora que ha renunciado el técnico que estaba con ellos. Tengo un vínculo con Universidad de Chile, he venido hablando con el presidente y este momento es para trabajar día a día”.

Lo concreto es que, pese a las palabras de Santiago Escobar, todo ese escenario podría cambiar el próximo sábado si es que la U no levanta en el juego y en el resultado su compromiso frente a Coquimbo Unido, que tratará de dar el golpe para salir del fondo de la tabla.