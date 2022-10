Universidad de Chile disputó su primer partido de semifinal por Copa Chile ante Unión Española, en la que ambas instituciones no se hicieron daño y terminaron igualando sin tantos en el sur de nuestro país, por lo que dejaron todo para lo que será el duelo de vuelta, donde se definirá el rival de Magallanes en la final de la competición.

Ante lo que fue este duelo, un ídolo del conjunto ‘Laico’ como lo es Sandrino Castec, dialogó en exclusiva con Bolavip Chile, en donde dejó sus sensaciones a lo que fue este empate ante los ‘Hispanos’, en donde se enfureció con Sebastián Miranda por la decisión de jugar con jugadores resentidos como Luis Casanova y Nery Domínguez, quienes salieron lesionados.

“Creo que la U de lo poco que hizo, fue superior a la Unión, pero me sorprende, yo que jugué futbol, no entiendo como puede entrar jugando con dos jugadores que se van a perder prácticamente lo que resta de torneo, uno con un desgarro y el otro con un tirón, encuentro que son cosas mal hechas por parte del cuerpo técnico, creo que no puede arriesgar a esto. No me explico que, en esta situación, dos jugadores que estaban al 40-30 % de su rendimiento a jugar un partido importante como este. La fortuna es que los que dos que entraron no anduvieron tan mal y la gran fortuna que tiene la U, es que tiene dos jugadores por sobre varios peldaños arriba, que son Osorio y Assadi.”, partió señalando Castec.

Explayándose a lo que fue las lesiones de los defensores de la Universidad de Chile, el ‘Bombardero’ remarcó en que fue una irresponsabilidad del DT en apurar y no darle respiro a sus jugadores, pensando en la delicada situación médica de las que vienen ambos.

La U no pudo ante Unión Española | Foto: Agencia Uno

“Esto no termina, yo creo que la U si le queda todavía algo, un jugador que estuvo casi ocho – nueve meses sin poder jugar como Luis Casanova y que reapareció con un gran nivel ¿Para que arriesgarlo como lo hicieron hoy día? Y Nery lo mismo, son pilares fundamentales en la parte defensiva de la U, gracias a dios que los muchachos en defensa atrás no lo hicieron tan mal”, apuntó en Bolavip Chile.

Finalmente, Castec destacó que ahora el partido de la próxima semana ante los ‘Hispanos’ será una verdadera final para el ‘Romántico Viajero’, en el que explica que deben jugarse el todo con el todo para poder quedarse con esta Copa Chile.

“Yo creo que se viene una final ahora, va a ser una final ahora, la U tiene la opción de ir a un torneo internacional con todo lo mal que ha hecho en este año, pero pienso que es importante, pero te vuelvo a repetir, no se puede volver arriesgar a jugadores como se hizo hoy día”, cerró.