Sebastián Miranda cuestiona el mal actuar de Mauricio Isla: “Que no haya salido a dar disculpas públicas y lo haya hecho por un tweet del club, no era la manera”

En la Universidad de Chile aún se mantiene fresco el mal momento que vivieron en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso para el duelo por los cuartos de final de Copa Chile ante Universidad Católica, en el cual su portero Martín Parra terminó siendo agredido por los hinchas locales que impactaron bombas de estruendo cerca de su portería, generándole daños auditivos, los que hicieron que el partido se tuviera que suspender.

Durante esta jornada, el entrenador del Romántico Viajero, Sebastián Miranda se sentó a dialogar con los medios de comunicación en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul y se refirió a lo que vivió en ese instante, en donde remarcó que hasta día de hoy de la vereda de al frente han mostrado nula preocupación por la situación del portero de la U.

“Las cosas que suceden son para que lo digan ustedes (periodistas). A mí lo que me preocupa más de lo extradeportivo, es la poca preocupación que han demostrado hacía la Universidad de Chile por parte de la Universidad Católica, eso sí me preocupa y me llama la atención”, partió señalando Miranda.

Ahondando en aquello, el DT de los Azules indicó que esto sin duda le ha generado mucha extrañeza por parte de la Universidad Católica, de quienes esperaba un mejor actuar ante este lamentable suceso.

“Por todo lo que uno ve, uno esperaba una reacción distinta del club, en el estadio no se acercó nadie a preguntar por Martín, que a mí me llamó la atención. Después no salió ningún comunicado oficial o comunicación directa desde Universidad Católica hacía el club, solo WhatsApp entre el gerente deportivo, creo, pero ninguna preocupación por Martín. Eso me llama la atención”, explicó a los medios.

Dentro de aquello, el ex jugador y hoy entrenador también se refirió a lo que fue el actuar del defensor de la Universidad Católica, Mauricio Isla, quien se llevó todas las críticas tras ningunear a Martín Parra cuando estuvo en el suelo, acto que molestó a los jugadores del club y al mismo DT de la U.

“El mismo caso de Mauricio Isla, yo conozco a Mauricio, tuve la suerte de conocerlo cuando era chico y tuve la suerte de estar en la Copa América del año pasado con él cuando Martín (Lasarte) me invitó a ser parte del cuerpo técnico. Me llamaron mucho la atención sus comentarios en la cancha, yo no los escuché, pero me los comentaron después. Un jugador de esa jerarquía y trayectoria que diga ese tipo de cosas, me llama la atención”, apuntó en contra del defensor de la UC.

Finalmente, Miranda se explayó a lo que fueron las disculpas del ‘Huaso’ mediante las redes sociales del conjunto ‘Cruzados’, las cuales para el DT no fue la forma correcta de proceder tras su bochornoso actuar ante la situación que vivió Martín Parra en Valparaíso.

“Lo que más me llama la atención, es que no haya salido a dar disculpas públicas él, que haya sido a través de un tweet del club, no me parece que es la manera, porque es un colega de él, independiente que defendemos distintos colores, pero creo que hay cosas que nos engrandecen como personas que van más allá del futbolista, de la rivalidad que haya. El club no está actuando de la manera que uno esperaría, acá hay rivalidad y puede haber diferencias futbolísticas, pero aquí pasaron cosas fuera de la cancha y que yo habría esperado más preocupación por parte del club”, cerró.