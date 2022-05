La Universidad de Chile ha preparado su importante duelo ante Deportes La Serena al mando de Sebastián Miranda, quien desde el lunes de esta semana se adueñó del cargo de director técnico tras la salida de Santiago Escobar en el conjunto Universitario.

En esta jornada el actual estratega de los Azules dialogó con los medios de comunicación, refiriéndose a lo que será su debut al mando de la U, quien buscará mejorar la imagen que dejó en los últimos encuentros donde fueron adiestrados por el ex DT del conjunto Laico.

“Todo lo que haya pasado para atrás no soy quien, para opinar, todo lo contrario. Lamento mucho que don Santiago (Escobar) no haya tenido los resultados esperados. La forma de trabajar en el fondo es la misma con la que vengo trabajando en el fútbol formativo, que me ha dado muy buenos resultados gracias a dios. Aquí claramente la exigencia es mayor y la intensidad es distinta”, inició expresando Miranda.

Siguiendo con la línea de su estilo de juego, el hoy entrenador del Romántico Viajero confesó cuales son las principales cualidades que busca plasmar dentro del equipo en lo que será su estadía junto al plantel Universitario, dando a conocer que deben volver a demostrar su grandeza.

La U buscará volver a los triunfos en el torneo | Foto: Agencia Uno

“El trabajo el cual hemos desarrollado ha sido, intentando tener una solidez defensa que creo que es muy importante, darle alternativas y variantes de juego al equipo y sabiendo que tenemos que hacernos sentir como un equipo grande, como el equipo que somos. Creo que tenemos que hacerlo sentir porque la gente nos lo hace sentir todos los partidos, pero nosotros también tenemos que hacer sentir en la cancha”, explicó en conferencia de prensa.

Finalmente, Miranda indicó que el equipo se ha preparado de la mejor forma para lo que será el duelo clave ante Deportes La Serena y confía completamente en lo que sus dirigidos pueden realizar ante los Papayeros y en lo que resta de la primera rueda.

“Nos hemos preparado para eso con esos aspectos y confió plenamente en que mañana el equipo va a responder de buena manera y vamos a estar muy cerca de lograr el objetivo”, cerró.