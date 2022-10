La finalización de la llave entre Universidad Católica y Universidad de Chile por los cuartos de final de Copa Chile está pronta a disputarse tras los incidentes ocurridos hace algunas semanas, en donde las hinchas ‘Cruzados’ agredieron al portero de la U, Martín Parra, lo cual terminó por suspender el duelo entre ambos equipos que se disputaba en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Durante esta jornada, el director técnico de la U, Sebastián Miranda conversó con los medios en lo que será la previa al duelo ante la UC por Copa Chile, en donde no se anduvo para nada con rodeos a lo que serán estos infartantes 84 minutos restantes que definirán al último clasificado a las semifinales de la competición explicó de que el club practicó penales.

“Por supuesto, es una herramienta que es válida, si el partido terminara se definiría por tiros penales y obviamente que los practicamos, sabiendo que es difícil, porque las situaciones son distintas, pero obviamente que hay que practicarlas”, partió señalando Miranda.

Dentro de lo que han sido los diversos problemas y situaciones raras para poder desarrollar este Clásico Universitario, el DT ‘Azul’ explicó que este encuentro no ha sido manchado de ninguna manera, dando cita a un icono dicho de Diego Maradona y explicó que en la U deben preocuparse solo lo que pase dentro de la cancha, concentrados al 100% para poder avanzar.

Universidad de Chile quiere avanzar en Copa Chile | Foto: Agencia Uno

“No, como dijo Diego Maradona, la pelota no se mancha, lamentablemente hay circunstancias externas que han dificultado que el partido se desarrolle con normalidad, todo lo que pase fuera de la cancha nos tiene que afectar lo menos posible, nos estamos enfocando en lo que es el partido, en lo que es el rival, en seguir mejorando nosotros, que es lo más importante para mí como entrenador, que el equipo siga funcionando de buena manera y siga siendo competitivo, creo que eso ha sido fundamental, hemos sido competitivos en todo, hemos ganado y perdido, pero el equipo compite e intenta desde una manera lograr un resultado y eso es lo que tengo que conseguir como entrenador”, apuntó en conferencia.

Respectando a lo que fueron los primeros minutos del duelo de vuelta que no se pudo disputar, Miranda hizo un pequeño tirón de orejas a sus jugadores, detallando de que deben entrar despiertos e intensos como en el partido de ida y tratar de no regalarle minutos ni darle comodidad a su rival, ya que lo pueden pagar muy caro

“No podemos bajar en lo que hicimos en el primer partido, que fue la intensidad, no podemos bajar en intensidad. Puede que esos primeros minutos que se jugó, no entramos con la misma chispa o ganas que fue en el Santa Laura, entonces tenemos entrar sabiendo que no podemos regalarle ni un minuto a la Católica, porque pasó lo que pasó, que nos cobraron un penal y estamos empatados en la serie. No hay que regalarles a minutos al rival y la intensidad no se puede negociar”, cerró.