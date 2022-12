Universidad de Chile busca reforzarse de buena manera para lo que será la temporada 2023 y dentro de aquello, en una de las zonas del campo que busca un jugador es en el arco, en donde en los últimos días comenzó a sonar el nombre de uno de los goleros que milita en uno de los archirrivales de la U.

Se trata del portero que milita en la Universidad Católica, Sebastián Pérez, quien durante esta jornada dialogó con Radio Agricultura y se refirió a lo que será su futuro pensando en el 2023, en el que dejó en claro que quiere salir del conjunto ‘Cruzado’.

“He visto algunas opciones, pero nada concreto aún. Sí saldré de la Católica, ese es mi deseo”, partió señalando Pérez.

Ante el rumor que lo ha vinculado con la Universidad de Chile, el ‘Zanahoria’ fue claro en declarar en que no le cierra las puertas a ningún equipo, pero que desde los ‘Azules’ no ha llegado nada claro cómo se ha dicho.

El 'Zanahoria' Pérez busca continuidad para el 2023 | Foto: Agencia Uno

“Antes de contestar esa pregunta tengo que ver el interés, pero como no me han llamado no puedo contestar”, declaró.

Finalmente, Pérez indicó que espera dentro de esta semana definir lo que será su futuro en el 2023, en la que señala que no le cierra las puertas a ningún club y espera poder encontrar la continuidad que tanto desea para volver a ser una opción en la Selección Chilena.

“Espero tener novedades esta semana. Donde tenga la opción de jugar y volver a la palestra que es la selección. Quiero y tengo que jugar, pero eso debo demostrarlo día a día con el rendimiento”, cerró