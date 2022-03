Hernán Galíndez llegó para darle experiencia al arco de la Universidad de Chile y como uno de los futbolistas de confianza de Santiago Escobar, quien lo dirigió en la Universidad Católica de Ecuador. El golero es seleccionado ecuatoriano, sin embargo, aún hay voces que dudan sobre su fichaje. Sergio Vargas asegura que la incorporación es correcta, ya que la U debe tener dos goleros competitivos.

"Me parece un buen arquero, una buena incorporación. A mí me parece que tiene nivel para ser arquero de la U. Todos decían '¿Por qué traen a Galíndez para tapar a Campos' No, yo no lo veo así, la U siempre tiene que tener dos arqueros de nivel. Después estará en (Cristóbal) Campos ganarle el puesto a Galíndez o cuando juegue demostrar su capacidad que la tiene y mucha", dice en Más Que Fútbol de DirecTV.

El Superman afirma que la dificultad de la U está en el funcionamiento: "La U siempre tiene que tener dos arqueros de nivel. Le saco un poco de responsabilidad a Galindez en la cantidad de veces que le rematan, porque tiene que ver con el equilibrio que tiene un equipo entre la parte defensiva y ofensiva".

"En este momento el gran problema de la U es que adolece de un funcionamiento colectivo que le permita ser un equipo equilibrado para atacar y equilibrado para defender. Que sea más sólido para defender y más desequilibrante para atacar, el tema es de fondo. Al no darle solución al problema de fondo, tendrían que empezar a aparecer las individualidades que permitan a lo mejor ir consiguiendo resultados hasta que aparezca ese funcionamiento", complementa.

Vargas ve bajo tanto los rendimientos colectivos como el nivel individual en general: "Después que a lo mejor el funcionamiento más las individualidades te permita pelear un campeonato. En este momento la U en las dos partes está en déficit", finaliza.