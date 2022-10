Toby Vega no tiene piedad con Agustín Bouzat y lo destroza por su partido en Colo Colo ante la UC: "No está a la altura"

Colo Colo y Universidad Católica animaron un clásico de alto vuelo en el Estadio Monumental ante más de 38 mil espectadores, compromiso que terminó empatado sin goles pero que contó con emociones de principio a fin.

Una vez terminado el partido, en el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports vinieron las clásicas notas de Marcelo ‘Toby’ Vega, quien elogió a algunos jugadores albos y destrozó a un refuerzo que no ha dado la talla este semestre.

Sobre Vicente Pizarro se deshizo en elogios y aseguró que “Recupera muchos balones y siempre va hacia adelante. Ha madurado bastante en lo de ir a chocar con los jugadores. ¿La nota? Un 6.2”, aclaró el Toby.

Bouzat se llevó las críticas de Toby Vega. | Foto: Agencia UNO

Las sólidas intervenciones de Brayan Cortés le valieron un 6.4 por parte del ex jugador del Cacique, mientras que Maximiliano Falcón fue evaluado con un 7.1 por haber neutralizado por completo al ataque de los precordilleranos.

La nota roja, eso sí, vino por parte de Agustín Bouzat: “No está a la altura. No lo puedes comparar con Solari porque no es su puesto, me parece que es más para marcar, es más táctico, pero uno necesita alguien a la hora de encarar y él no tiene velocidad. Bolados es mucho más jugador que él a pesar de que no hace un gran partido cuando ingresa”.

ver también Basaure solo tiene elogios hacia Maxi Falcón tras empate entre Colo Colo y la UC

“En la posición que lo están colocando no desequilibra, sí puede presionar y recupera balones, pero para qué lo trajeron es el tema. Es culpa del técnico de lo que le pide porque a él lo traen como puntero. ¿La nota? Un 2.8”, remató Vega.