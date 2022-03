El partido entre Universidad de Chile y Unión Española finalmente se definirá en cancha. Un encuentro que ha tenido que vivir de todo, producto de que en su momento no se jugó por problemas con los estadios, autoridades rechazaban la localía del elenco estudiantil, prohibición de ocupar ciertos recintos, hasta que se encontró la solución definitiva.

Azules e hispanos se verán las caras este fin de semana, aprovechando el párate del fútbol chileno por la Fecha FIFA en la que los dos elencos se ponen al día en sus respectivos calendarios para llevar equiparado el Campeonato Nacional, en la que todos los clubes cuentan con la misma cantidad de partidos disputados.

No obstante, en el inicio de esta semana se contempló una denuncia que realizó el club de Plaza Chacabuco en la que expresaron su malestar ante la solicitud y reclamo, pidiendo los puntos del partido luego de que los universitarios no pudieran encontrar un recinto deportivo.

Y es que la dirigencia hispana había expresado la suspensión del partido hasta que no se entregara una respuesta de los primeros reclamos por la solicitud de los puntos. Esto finalmente se aclaró, debido a que según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el Tribunal de Disciplina rechazó esta medida.

Así fue como lo dio a conocer el presidente de la Primera Sala, el señor Exequiel Segall, quien dio a conocer esta medida. “Fue proveída una denuncia interpuesta por Unión Española, está citado el club denunciado Universidad de Chile para nuestra próxima audiencia del miércoles 30”.

No fue lo único que destacó, debido a que también señaló que “Efectivamente solicita eso, ya fue rechazado porque tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, el Tribunal no tiene facultades. No le corresponde pronunciarse sobre suspensión o no de un partido programado”.

El encuentro entre azules e hispanos está programado para este domingo 27 de marzo a disputarse en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso a partir de las 16:00 horas.