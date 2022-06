Unión Española tiene una segunda rueda díficil donde deberá demostrar que está preparada para pelearle el título a Colo Colo y a Ñublense luego de una primera parte donde siempre peleó arriba.

Hay expectativas respecto a lo que puede hacer el equipo dirigido por César Bravo al lograr que se entendieran en forma perfecta los jugadores experimentados con el ramillete de futbolistas jóvenes que tiene el cuadro de Plaza Chacabuco.

Por eso en plena ventana de contrataciones donde los equipos de Primera División podrán incorporar un máximo de cinco incorporaciones, en la Española comenzaron a sonar una serie de nombres que Luis Baquedano, gerente general del equipo hispano está en condiciones de descartar.

"Estamos pensando y analizando reforzar el equipo, pero con jugadores que nos den garantías que serán un aporte y que no sean uno más del plantel y hemos tomado contacto con algunos, aunque este mercado está difícil porque hay pocas opciones en este minuto y está sujeto también a recuperar el cupo de extranjeros porque Paolo Hurtado firmará el finiquito en los próximos días", le confiesa el dirigente a Bolavip.

Camilo Moya no está en los planes de Unión Española (Agencia Uno)

Respecto las versiones de prensa que dan adentro a Camilo Moya de Universidad de Chile y a Ignacio Jara en Cobreloa, Baquedano deja en claro que "son rumores y no creo que Nacho Jara salga de Unión Española y tampoco que llegue Camilo Moya, no, ha salido una cantidad de nombres pero en este minuto no tenemos a nadie en concreto".

Agregando que "estamos buscando a alguien afuera, pero nada concluyente, y en el mercado nacional no, por ejemplo salió por ahí Ángelo Henríquez, que me gustaría, pero no hay posibilidad de que jugadores chilenos lleguen a Unión Española".