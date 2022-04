Audax Italiano y Universidad de Chile no jugaron este fin de semana por falta de estadio y pese a que corrió una información de que este partido pendiente se realizaría este miércoles en Valparaíso, en Bolavip supimos que lo más probable es que no sea así.

Universidad de Chile y Audax Italiano no tienen fecha confirmada para su duelo pendiente de la fecha 11 del Campeonato Nacional

Universidad de Chile volvió a vivir una situación incómoda este fin de semana: no jugar su partido de la fecha por ausencia de estadio. Aunque en rigor -esta vez- no tienen nada que ver porque el local es Audax Italiano, club que no pudo concretar la idea de jugar en Talca debido a la negativa de la autoridad gubernamental de la región.

El partido entre itálicos y azules fue el único que quedó pendiente de la fecha 11 donde debido al triunfo de Coquimbo sobre Unión La Calera, los piratas superaron a ambos equipos en la tabla de posiciones donde los de la Florida tienen 10 puntos, en tanto la U tiene uno más.

Según información entregada por ADN este domingo, finalmente el encuentro se realizaría este miércoles a las 14:30 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, sin embargo, en en el Centro Deportivo Azul manejan otra información.

Según pudo averiguar Bolavip, en Universidad de Chile ven muy poco probable que se juegue este miércoles, y aseguran que no han sido notificados de que el match se realice este miércoles aunque Santiago Escobar tiene listo el equipo para este compromiso.

En la U apuestan a que el partido recién se jugará la próxima semana antes que comience la fecha 12, al menos es la información que manejan ahí.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional aún no programa oficialmente este partido, algo que tendría que pasar hoy en caso de que se confirme que se juega esta semana.