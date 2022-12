Everton está en pleno trabajo de fichajes en el fútbol chileno con el fin de sumar nuevos nombres para el plantel 2023 y uno de sus hinchas es viral en todo el mundo. A través de un video compartido en Reddit del foro IdiotsInCar da vuelta por las redes sociales. El video se titula: "Un martes normal de furia vial en Chile" y fue capturado por extranjeros de visita en la Región de Valparaíso.

En plena batalla campal, un desaforado hincha de Everton fue registrado por turistas en el centro de Viña del Mar en la calle Álvarez. Se ve en el video que un auto rojo hace una encerrona al chofer de un vehículo de color gris.

Desde el vehículo rojo se baja un hincha con la camiseta de Everton de recambio y, de inmediato, se ve la pelea. La persona baja de su auto y golpea al chofer del vehículo gris sin asco al igual que Rocky Balboa completamente fuera de sí.

En un acto sorprendente, el fanático del Ever For Ever saca un trabavolante y se posiciona sobre el capot del auto gris para espantar y alejar al resto de las personas, que querían devolverle los golpes propinados al simpatizante de Everton. Incluso, la acción termina con un parabrisas roto y una acción totalmente fuera de juego.

Revisa el video del hincha de Everton peleando en pleno Viña del Mar: