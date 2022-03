Uno de los grandes valores del presente Campeonato Nacional, es Víctor Felipe Méndez. El mediocampista de la Unión Española ha tenido grandes temporadas en el cuadro hispano, las cuales le han valido para estar en las últimas nóminas de la Selección Chilena.

Durante los últimos días, se habló que el joven volante de 22 años tuvo acercamientos para llegar al Fortaleza de Brasil, algo que finalmente no se concretó.

Fue el propio Méndez, quien conversó con ESPN acerca de su gran presente el elenco hispano y sobre su experiencia en la Selección Chilena.

"Estoy feliz en Unión Española, me siento como en casa. Le he agarrado cariño todo este tiempo al club y me siento contento cuando voy a entrar y agradezco el agradecimiento de la gente", comenzó diciendo el volante.

"El objetivo es siempre tratar de estar peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. Creo que hace dos o tres años venimos haciendo buenos campeonatos, pero no está faltando eso que es para salir campeón o estar dentro de los tres primeros", agregó.

"Esa experiencia en la Selección Chilena fue muy provechosa para mí, si bien no me tocó participar en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero estar con esa calidad de jugadores te abre un poco la mentalidad para poder seguir creciendo", cerró Méndez.