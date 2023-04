El integrante del equipo campeón de 1994 no tuvo tapujos en criticar al medio periodístico por el tratamiento de la noticia protagonizada por el delantero argentino de la U.

Víctor Hugo Castañeda le pega un raspacachos a la prensa por Leandro Fernández: "Cuando es un futbolista le dan un tratamiento tremendo, cuando es un colega se les olvida todo, no dicen nada"

El accidente de tránsito y manejo bajo la influencia del alcohol que involucró a Leandro Fernández, tuvo finalmente un castigo económico y deportivo en Universidad de Chile, tal como lo confirmó este miércoles el estratega Mauricio Pellegrino.

Al respecto el ex jugador y DT universitario Víctor Hugo Castañeda, tiene una mirada crítica respecto al tratamiento que le da la prensa a este tipo de noticias.

"Acá veo que todo el mundo rasga vestiduras y quiere tirar la primera piedra, pero algunos no están en condiciones de eso, cuando esto le sucede a un futbolista y quiero aclarar que no lo estoy defendiendo, pero cuando le pasa a un futbolista la prensa le da un tratamiento tremendo, cuando les pasa a alguien de su entorno, a un colega, se les olvida todo, no dicen nada", disparó.

Víctor Castañeda molesto por el trato de la prensa a Leandro Fernández

Para VHC "hoy día la U necesita tranquilidad, no necesita estos ruidos externos, Fernández se equivocó y debe asumir las consecuencias de sus actos, porque de verdad la recagó".

Respecto al castigo comunicado por Pellegrino, Castañeda sostiene que "acá hay un error y lo dijo el técnico la semana anterior o cuando llegó, de que había un reglamento interno y este se debe aplicar no más".