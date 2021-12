El jugador del Pachuca, al parecer, no tendría lugar en el equipo para la próxima temporada y le estarían buscando club, siendo Everton una posibilidad ya que es controlado por el Grupo Pachuca.

¿Vuelve a Chile? Ismael Sosa, ex Universidad Católica, podría volver al fútbol chileno para defender los colores de Everton

Everton de Viña del Mar busca reforzarse de cara a la temporada 2022, en donde el club viñamarino deberá afrontar la fase 2 de la Copa Libertadores y, además, los desafíos en el plano local como hacer un buen Campeonato Nacional y revalidar la final conseguida en la Copa Chile 2021.

Para todos esos desafíos, en los últimos días ha sonado el nombre de Ismael Sosa, ex Universidad Católica y actualmente en el Pachuca de México, como un posible refuerzo para los viñamarinos el próximo año.

El origen de la posibilidad recae en que el Pachuca, equipo donde juega actualmente, no lo tendría considerado para la próxima temporada y calza que Everton es controlado por el Grupo Pachuca, por lo que le podrían buscar una salida al fútbol chileno.

Según informó el portal partidario del Pachuca, Soy Fiera, Sosa no tendría lugar en el equipo y el Pumas, ex equipo del atacante argentino, no mostró interés en ficharlo por lo que buscarían ubicarlo en uno de los equipos controlados por el Grupo Pachuca.

Las estadísticas, eso sí, no le hacen justicia a, por ejemplo, su excelente paso por Universidad Católica en donde el 2013 hizo 22 goles en 47 encuentros. Este año, Sosa ha disputado 30 partidos con el Pachuca y ha convertido solamente tres goles.

¿Llegará Ismael Sosa a reforzar a Everton de Viña del Mar y hará su segunda aparición en el fútbol chileno? Lo cierto es que es una posibilidad que deberá dilucidarse con el tiempo, pero el hecho de que los ruleteros jueguen Copa Libertadores podría ser un factor que juegue a favor de fichar al argentino.