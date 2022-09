Eduardo Berizzo entregó la nómina de jugadores que están en el extranjero y también del medio local para los partidos amistosos de la Selección Chilena frente a Marruecos y Qatar.

El técnico argentino realizó su primera nómina al mando de La Roja, pues en la gira por Asis no fue el que decidió sus jugadores. No obstante, hay una gran ausencia en esta nueva lista y es la de Claudio Bravo.

El portero del Real Betis no apareció en los planes del 'Toto' y para algunos causó sorpresa que no lo estuviera. Waldemar Méndez apuntó a esta situación en ESPN F90 Chile y afirmó que el seleccionador chileno tiene tomada la decisión de quiénes serán sus futuros porteros.

"Yo creo que él (Eduardo Berizzo) decidió que Brayan Cortés o Gabriel Arias sean sus arqueros, porque sino tendría que haber telefoneado, el mismo Claudio Bravo dijo que no lo habían contactado", sostuvo el comentarista.

El portero no fue considerado por Eduardo Berizzo para los amistosos ante Marruecos y Qatar | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, Méndez percibe algo de extrañeza en que no haya existido ni siquiera contacto por parte del entrenador hacia el experimentado meta después de lo que significa para La Roja.

"O sea, siendo capitán de la selección, tantos años en la selección, que el técnico de turno al menos no te llame, porque después entender que no estaba jugando tanto o no lo podían inscribir. Todo eso pueden ser atenuantes para no convocarlo, pero ¿que no haya tenido contacto?", cerró.