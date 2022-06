El ex zaguero nacional Waldo Ponce tuvo palabras para el debut de La Roja ante Corea del Sur y se refirió al partido de Paulo Díaz, al cual bancó a pesar de sus errores durante el duelo

Waldo Ponce le da feroz respaldo a Paulo Díaz a pesar de su bajo partido ante Corea del Sur: "Me gusta que intente y trate jugar, y eso hace que se equivoque"

El argentino Eduardo Berizzo tuvo su debut con la Selección Chilena en lo que fue el duelo amistoso ante Corea del Sur en el inicio de su gira por Asia, en donde La Roja cayó por 2-0 dejando una pálida imagen pensando en los próximos desafíos.

Ante aquel estreno de la Selección un ex seleccionado y mundialista con Chile en el 2010, Waldo Ponce dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa, dejando sus primeras impresiones sobre lo que dejó la caída ante los Coreanos, la cual para el ex defensor no fue un mal debut y destacó las nuevas caras dentro de la oncena.

“Vi bien al equipo. Hay varios jugadores jóvenes que se quieren ganar un espacio en la selección. La expulsión del partido lo desvirtuó un poco, pero lo vi bien en general. No me pareció un mal partido para ser el debut de Berizzo", inició expresando Ponce.

Siguiedo haciendo un escaneo por el rendimiento de cada jugador, ‘Waldini’ se detuvo para comentar el partido del zaguero de River Plate Paulo Díaz, quien fue señalado como uno de los puntos bajos en el partido ante los asiáticos.

Waldo Ponce respalda a Paulo Díaz | Foto: Agencia Uno

"Tuvo errores que uno comete en la parte defensiva. Más que buscar el reproche por lo que erra, me gusta que intente y trate jugar, y eso hace que se equivoque", señaló el ex zaguero nacional.

Finalmente, Ponce indicó que las fallas realizadas por el central de La Roja no son nada del otro mundo, pero que solamente Berizzo sabrá que decidir ante su actuación "ahora, si lo hizo bien o no, depende de lo que pidió el técnico", cerró.