Diego Buonanotte no sabe que pasará con él en Perú. El Enano firmó un contrato con el Sporting Cristal hasta fines de 2023 y el mediocampista no tiene cabida en el cuadro de Tiago Nunes, quien ya dejó en claro que no lo quiere en el equipo cervercero de la Liga 1. En el fútbol chileno son varios los clubes que quieren fichar al jugador entre ellos Unión La Calera y también Curicó Unido.

El mediocampista, luego de pasar varios días en Teodelina en Argentina, tomó un avión hacia Perú para presentarse mañana en La Florida y sumarse a la pretemporada de Sporting, que hace varios días arrancó con los trabajos para la temporada 2023.

Ante ello, el futuro es incierto para Buonanotte, ya que el exjugador símbolo de la Universidad Católica todavía no resuelve donde jugará en 2023. El agente del Enano, Leonardo Arpini, ha tomado contacto con varios elencos en Chile como Magallanes, Audax Italiano, Wanderers, Everton, Curicó y el cuadro de La Calera.

Hasta el momento, el conjunto cementero, con Gerardo Ameli en la banca, está muy interesado en sumar al exjugador de River Plate para la temporada 2023. Sin embargo, todo dependerá si le dan el vamos en Cristal a Buonanotte.

Diego Buonanotte salió desde Buenos Aires para volver al Cristal (Instagram)

El Enano, hace algunos días, deslizó que no se sentía arrepentido de ir a Perú a jugar en uno de los grandes de Sudamérica para actuar por el Cristal.

"Fue un cambio grande salir de la Universidad Católica. No me arrepiento, porque Sporting Cristal es un equipo importante de Sudamérica. Soy profesional y estoy preparado para eso", indicaba en DSports Chile.

Ahora, La Calera apunta como el gran desafío. El único pero es ver si Cristal lo dejará salir a costo cero o bien a préstamo con opción de compra. El fútbol chileno espera al Enano y él también quiere estar el 2023 en la Primera División de la Chilean Premier League.