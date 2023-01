Esteban Paredes dejó una huella imborrable en Colo Colo y el fútbol chileno. El nacido en Cerro Navia es uno de los máximos ídolos de la institución alba y máximo goleador de la historia de la Primera División de Chile, por lo que se espera que su despedida del fútbol sea una verdadera fiesta.

El ex Coquimbo Unido y Santiago Morning, entre otros clubes, ya está preparando lo que será su último partido como futbolista, donde se espera que asistan varios ex jugadores y amigos que fueron parte importante en la carrera del ex seleccionado nacional.

Fue en el programa Pelota Parada de TNT Sports que el "Bendito del Área", como le dicen, dio a conocer más detalles de este partido de despedida.

“Los estamos viendo y trabajando en conjunto con Colo Colo y una productora. Lo que sí puedo decir es que será en marzo”, arrancó diciendo el "Tanque".

Los últimos rumores acercaban a Paredes a San Antonio Unido, club que quería sacar del retiro al futbolista | Foto: Agencia Uno

Luego, el periodista Daniel Arrieta le consultó acerca si habrán más fechas y si este partido se realizará en más ciudades, a lo que Paredes respondió que “es algo que estamos manejando, pero la principal va a ser en el Monumental en marzo”.

“La fecha aun no la sabemos, porque lo estamos trabajando junto al club, al ‘profe’ Gustavo Quinteros y el plantel para que calce todo y sea un lindo espectáculo”, cerró.