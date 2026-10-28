El edil Miguel Concha explicó el origen de la deuda de 172 millones que arrastra la ANFP por patentes comerciales.

Otra hecatombe sacude al fútbol chileno. Durante la mañana de este miércoles el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, clausuró las sedes de la ANFP y del Instituto Nacional del Fútbol (INAF), ubicadas en avenida Quilín 5635 debido a graves irregularidades. El edil explicó que la medida obedece a que el funcionamiento del organismo está al margen de la vía legal.

En conversación con los medios, la autoridad comunal explicó que “este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar, ya que no cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales”,

“Cuando se construyó, se necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es obligatorio por la Ley General de Urbanismo y Construcciones que tenemos en Chile. Y este edificio no cuenta con ella; por eso, el día de hoy estamos clausurando este espacio”, agregó.

Así luce la sede de la ANFP tras ser clausurada (Créditos: RedGol).

Asimismo, Concha confirmó que el municipio presentó una denuncia formal contra la ANFP por no contar con patente comercial para sus actividades y acumular deudas por $172 millones de pesos. “Es inaceptable, porque esos recursos nos permiten generar mayores beneficios para los vecinos y vecinas de Peñalolén”, apuntó el jefe comunal.

“Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como Municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura”, subrayó.

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¿Qué debe hacer la ANFP para regularizar la situación?

Concha explicó que Milad y compañía “deben acercarse a la Dirección de Obras, subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final, y una vez que eso quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura”.