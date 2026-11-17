El presidente de la ANFP, Pablo Milad sorprendió a todos los chilenos con sus declaraciones tras la igualdad ante Colombia.

La Selección Chilena en esta jornada disputó su segundo compromiso en esta Fecha FIFA ante la Selección de Colombia en el Estadio Monumental, en el que el conjunto nacional no pasó de una desabrida igualdad sin goles.

Después de lo que fue este compromiso, el presidente de la ANFP, Pablo Milad habló con los medios de comunicación y dejó sus sensaciones de lo que ha sido el trabajo de Nicolás Córdova al mando de ‘La Roja’ en su rol como interino.

“Es un partido para probar jugadores, que tengan bagaje internacional. Eso se cumplió en este proceso, donde debutaron bastantes jugadores. Eso da más alternativas a futuro”, parte señalando Milad.

Siguiendo en lo que es este proceso, el mandamás pide paciencia por este nuevo ciclo de jugadores: “Hay que tener la paciencia de ir viendo que los chicos van evolucionando, que se vayan mostrando, que vayan cambiando de liga, que vayan mejorando en la exigencia con sus equipos y que vayan jugando en la liga más importante”.

“Le digo paciencia a la gente, este proceso no ha terminado, este proceso tiene que seguir y tenemos que seguir apoyando”, declaró.

Milad elogia a Córdova | Foto: Photosport

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Agregando, el presidente de la ANFP elogió lo que ha sido el trabajo de Nicolás Córdova para poder darle la oportunidad a jugadores jóvenes, los que han mostrado sus primeras armas en la Selección Chilena.

“Le ha dado la oportunidad a los jóvenes que otro técnico no se la habría dado, eso lo aseguro. Cuando llega un técnico lo que menos mira es el fútbol formativo y aquí han debutado niños”, remarcó.

Concluyendo, Milad dejó un último mensaje sobre los jugadores de la Selección Chilena, en la que le pidió a los hinchas bajarle un cambio a las críticas hacia ellos, ya que consumen demasiado de esto en las redes sociales, algo que no les hace para nada bien.

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“Los chicos están muy preocupados siempre de las redes sociales y a veces los destrozan. Eso no es bueno para ellos”, cerró.