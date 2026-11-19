Este jueves el actual presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) adelantó que tienen todo listo en caso que Colo Colo y Universidad de Chile lleguen a la final de la Copa Chile 2026.
Esto no es nada descabellado, pues ambos equipos están instalados en semifinales, en distintas llaves, y con muchas posibilidades de enfrentarse en la gran definición.
Tras las elecciones de la ANFP que se realizaron en el Hotel Mandarín Oriental, el actual timonel del fútbol chileno adelantó cuándo se concluiría la temporada, que cerrá con esta final.
“Estamos viendo que pueda terminar entre el 13 y 19 de diciembre la final de la Copa Chile, porque si se da eventualmente una final entre Colo Colo y la Universidad de Chile nosotros ya tenemos la organización de ese partido y tenemos la propuesta. Estamos viendo todos los pro y los contra”, reveló Milad.
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El estadio para la final de la Copa Chile
En la misma línea, dio a conocer que también tienen escogido el recinto deportivo para esta definición, tratándose nada más que del Estadio Nacional, aunque primero deben asegurarse que la cancha esté en buenas condiciones.
“Si llega y se recupera, el Estadio Nacional, que ojalá, que queremos que se recupere por el legado que fue el Mundial (Sub 20), una cancha híbrida que hoy prácticamente ya no existe”, lamentó el curicano.
La ANFP quiere que la final de la Copa Chile se dispute en el Estadio Nacional. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)
En síntesis
- Colo Colo y U. de Chile podrían jugar la final de Copa Chile 2026.
- 13 al 19 de diciembre es la fecha estimada por Milad para la final.
- Estadio Nacional fue elegido por la ANFP para albergar el partido decisivo.