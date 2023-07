ANFP toma drástica decisión con parte del cuerpo arbitral que estuvo en el Colo Colo vs. Unión La Calera por Copa Chile: Dos damnificados

El partido de Colo Colo y Unión La Calera por los cuartos de final de la zona centro norte de la Copa Chile no solo estuvo marcado por la paliza que los albos le dieron a los caleranos, sino que por un grosero error arbitral.

Corrían apenas segundos del compromiso cuando un pase de Alan Saldivia a Fernando de Paul se metió claramente adentro del arco, pero ni el juez central ni el asistente que corría por la banda se percataron de la situación.

Árbitros se comieron un evidente gol de Unión La Calera. | Foto: Photosport

Tras cartón, el Cacique anotó el 1-0 y Unión La Calera se terminó desmoronando anímicamente, con todo el plantel de los de la Región de Valparaíso alegando el cobro que desde la televisión y el estadio se hizo evidente.

El horror arbitral, eso sí, no quedó impune: la ANFP reorganizó a los árbitros que dirigirán el próximo fin de semana y Víctor Abarzúa y Carlos Urrutia -quienes debían estar en el Universidad Católica vs. Everton-, no estarán.

Así las cosas, para la ANFP no pasó colado un grosero error que debió haber sido la apertura de la cuenta para los caleranos, pero que de igual manera en el trámite del partido se vieron ampliamente superados por el Cacique.