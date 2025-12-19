La Liga de Primera 2025 llegó a su fin y uno de los equipos que más miradas se llevó fue el campeón Coquimbo Unido, no solo por su rendimiento colectivo, sino también por el alto nivel individual de varias de sus figuras.

Uno de los nombres propios del campeonato fue Matías Palavecino, volante ofensivo que se transformó en pieza clave del esquema Pirata y cuyo rendimiento despertó el interés de clubes grandes del fútbol chileno, especialmente de Universidad Católica, elenco que tendría abrochada su llegada.

Con un mercado de fichajes que ya comenzó a moverse con fuerza, en la Cuarta Región saben que la salida del creativo obligará a actuar rápido para no perder competitividad, sobre todo considerando que deberán jugar la Copa Libertadores la próxima temporada.

Ya asoma el reemplazante de Matías Palavecino: Guido Vadalá

En ese escenario, desde el extranjero ya dan por prácticamente resuelto quién podría tomar la posta en el mediocampo ofensivo del elenco dirigido por Hernán Caputto.

Según informó el medio El Deber de Bolivia, el atacante argentino Guido Vadalá no continuará en el Blooming, donde lleva 14 goles y 10 asistencias en 46 partidos, y todo apunta a que su destino estará en el fútbol chileno.

“El caso de Guido Vadalá parece estar prácticamente resuelto. El atacante argentino, una de las principales armas ofensivas de la academia durante el año, no continuará en la institución”, declararon.

Guido Vadalá ya tuvo un paso por el fútbol chileno: defendió la camiseta de Universidad de Concepción | FOTO: Andres Pina/Photosport

En la misma línea, desde Bolivia aseguran que todo apunta a que Vadalá continuará su carrera en Coquimbo Unido, donde asoma para reforzar el frente ofensivo del actual campeón del fútbol chileno.

Recordar que Guido Vadalá partió su carrera en Boca Juniors y luego ha tenido pasos por la Juventus de Italia, Deportivo Tolima, Blooming, Sarmiento de Junín, entre otros.

En síntesis….