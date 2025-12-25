En Coquimbo Unido se tenían guardada una sorpresa navideña para sus hinchas, ya que a la medianoche anunciaron a su segundo refuerzo para la temporada 2026. Corresponde al reemplazante de Matías Palavecino, quien partió a Universidad Católica.

El campeón del fútbol chileno ya había oficializado al defensa Matías Fracchia y ahora presentó al volante ofensivo Guido Vadalá, quien llega como agente libre desde Blooming de Bolivia.

“El Mago llega al CAMPEÓN. Con magia y un gran paso por Bolivia, Guido Vadalá, volante creativo, asume este nuevo desafío en su carrera vistiendo los colores que ganamos en cancha. ¡Bienvenido al PIRATA, Guido!”, anunciaron en las redes sociales del elenco aurinegro.

El jugador de 28 años tiene doble nacionalidad, pues nació en Argentina, pero también tiene pasaporte italiano, incluso tuvo un paso por la Sub 19 de la Juventus entre 2015 y 2016.

Vadalá se formó en Boca Juniors y ha vestido la camiseta de nueve clubes en diferentes ligas, como Colombia, Estados Unidos y también Chile. Pues entre 2018 y 2019 fue parte de la Universidad de Concepción.

Coquimbo Unido oficializó el fichaje de Guido Vadalá.

El rosarino viene de disputar 46 partidos con Blooming, donde anotó 14 goles y dio 10 asistencias.

Coquimbo Unido se rearma para el 2026

Con este fichaje, el cuadro de la Cuarta Región empieza a rearmarse para el 2026, donde defenderá el título de la Liga de Primera y también competirá en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que el Barbón tiene nuevo entrenador tras la partida de Esteban González al Querétaro de México. Su reemplazante es Hernán Caputto.

En paralelo, renovaron contrato a seis jugadores: Juan Cornejo, Diego Sánchez, Manuel Fernández, Alejandro Camargo, Cristóbal Dorador y Matías Alvarado.

