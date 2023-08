El tiempo pasa y los hinchas del fútbol ven cómo los diferentes próceres de nuestro balompié, poco a poco comienzan a decir adiós a la actividad y uno de ellos, pareciera estar cerca de la dura decisión.

Y luego de la dura lesión sufrida hace algunos meses, donde se le diagnosticó una doble fractura en su antebrazo, el golero de Deportes Valdivia, Paulo Garcés comienza a analizar su futuro.

En diálogo con Bolavip Chile, el reconocido Halcón de Parral, lamentó que médicamente, no recibió buenas noticias en lo que respecta a su lesión y que lastimosamente, aún falta para volver a entrenar.

“Justo hoy no tuve la noticia que esperaba sobre mi lesión. Pensé que podía volver a entrenar y me queda un mes más de recuperación. Han pasado muchas cosas por mi cabeza, más aún en una división que la tienen botada”, señaló con dolor, el portero que hace unos días, cumplió 39 años.

Esta situación que vive, lo ha llevado a analizar en profundidad si es que sigue en la actividad o no, pese a que no es algo que desee realizar. “Esto me ha dado para pensar en un retiro. No quiero, porque antes de mi lesión y el año pasado, fueron años deportivos muy buenos, que no me sentía así de antes de mi lesión. Y pretender un nuevo horizonte, un nuevo camino y ojalá que Valdivia encuentre ese nuevo camino, también”, afirmó Garcés.

El deportista, ahondando en aquello, agregó una sincera y profunda reflexión a sus pensamientos actuales. “La idea está, pero el corazón dice otra cosa”, sentenció el ex arquero de Universidad de Chile.

Sobre dónde se ve una vez que deje de jugar, el campeón de América con La Roja no dudó en reconocer que quiere seguir ligado a este deporte, ya sea en la formación o en aspectos netamente administrativos.

Garcés, junto a Claudio Bravo y Johnny Herrera, eran los porteros de La Roja en la Copa América de 2015 (Archivo)

“El fútbol me dio la vida, desde los ocho años que me puse los guantes y no me los saqué más, por ende dejarlo así como así, no es fácil. Me gusta la formación de arqueros, me empezó a picar el bichito de ser técnico y me han dicho que tengo manejo de camarín. O también, un administrativo, gerente deportivo, no se. No lo tengo decidido, pero sí estaré ligado al fútbol”, finalizó Paulo Garcés.