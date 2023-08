Fue uno de los refuerzos que llegó a mitad de temporada en el año 2022 junto a Nery Domínguez, considerando que Universidad de Chile lo seguían desde hace algún tiempo, finalmente desde Rosario Central, llegó Pedro Emmanuel Ojeda.

Con el uruguayo Diego López en el banco, de inmediato el trasandino se ganó la titularidad y mostraba avaneces en relación a sus compañeros en la zona, tales como Felipe Seymour y el charrúa, Álvaro Brun. No obstante, tras cinco partidos, vino la primera noticia mala, una contractura que lo sacó del duelo ante O’Higgins en Rancagua, cuando el entrenador decide guardarlo, para contar con él ante Colo Colo a la fecha siguiente, pero no fue factor.

De ahí en más, se terminó contagiando con el mal funcionamiento que lideraba el Memo desde la banca y levantó cuando nuevamente, Sebastián Miranda tomó de manera interina al equipo, es más, pudo convertir un gol en la última fecha en el cotejo ante Cobresal, cuando cayeron por cuatro a tres.

Emmanuel Ojeda durante la temporada 2022 (Photosport)

Ya este 2023 con Mauricio Pellegrino en el banco, arrancó siendo un líder en el mediocampo y en ese rodaje del equipo con el nuevo estratega, Ojeda se transformaba en clave. Todo iba bien, pero de nuevo los problemas.

Previo al partido ante el cacique, un esguince en su rodilla izquierda lo obligó a infiltrarse para no perderse el duelo ante los albos. Sin embargo, se vio obligado a parar a la semana siguiente, volviendo a las canchas al mes.

Con triunfos ante Audax Italiano y Everton, vino Universidad Católica en Concepción, pero a horas de viajar a la Región del Biobío una nueva lesión muscular le impidió acompañar al resto de sus compañeros.

Ahora último, el futbolista ha retornado y ha tenido que volver a la estelaridad, pero su rendimiento ha sido modesto, más bien bajo. No es un jugador determinante, a ratos se ve superado y tras el minuto 15′ del segundo tiempo, el jugador se le ve cansado y en alguna ocasión, termina siendo reemplazado.

El argentino ha perdido la titularidad en la U (Photosport)

Emmanuel Ojeda, ¿A placa?

El equipo y el propio Pellegrino, extrañaron en demasía a Federico Mateos, quien ahora viene volviendo y ante O’Higgins, de seguro volverá a ser considerado desde el inicio, algo que genera una verdadera incertidumbre a Ojeda, candidato número 1 a salir por el ex Ñublense.

Una gran interrogante y con muchos cuestionamientos, considerando que es un jugador extranjero y con contrato vigente. Pues bien, siguiendo la lógica del reality Gran Hermano, que tiene muchos seguidores a lo largo y ancho del país, cuando un participante no genera apoyo y su aporte es más bien escaso para la convivencia grupal, estos lo envían a placa quedando al borde de la eliminación.

De alguna u otra manera y pese a que en el actual plantel de la U hay varios en ese sentido, el argentino sin duda integraría el conjunto de cuatro miembros que corren ese riesgo. Bolavip Chile dialogó con algunos expertos, quienes tuvieron palabras para el devenir del ex Canalla.

Uno de ellos fue Rodrigo Herrera. El periodista asume que el jugador aún está en deuda con los azules. “Yo creo que está todavía al debe, recuerden que cuando llega desde Rosario Central tenía ofertas de clubes importantes, eligió la U y todos pensábamos que se iba a transformar en un patrón del mediocampo, pero que por las lesiones no ha podido mostrar”, afirmó el comunicador.

Además, dio a entender que de alguna manera, los universitarios podrían haber encontrado un futbolista en nuestro medio, porque Ojeda no se ha consolidado. “No ha mostrado nada extraordinario en que fuese una excepción en lo que la U podría encontrar en su trabajo de menores o a nivel local. Sigue teniendo cartel, pero no se ha consolidado. No ha sido un desastre, pero no ha cumplido con las expectativas”, aseguró.

16 partidos, 13 de titular, es la estadística de Ojeda en el Campeonato Nacional 2023 (Photosport)

En una línea opuesta está el ex jugador, Francisco Las Heras. El otrora futbolista del Ballet Azul, ha destacado en parte el trabajo del 5 estudiantil y que les lesiones han atentado para mostrar un buen nivel.

“De partida no es un gran jugador, pero con algunas características para la U. Luchador, no pierde balones y para lo que requiere la U, cualquier jugador que tenga un poquito de nivel, bienvenido sea, pero ha bajado tras las lesiones”, expreso el histórico.

Por cierto, responsabilizó al nivel general del equipo, ya que al no rendir como tal, obviamente nadie podrá resaltar a modo individual. “Puede rendir más, pero cuando te das cuenta que el equipo no tiene funcionamiento colectivo, es difícil que un jugador brille por sí solo“, cerró Las Heras.

Es el presente de Emmanuel Ojeda, quien hoy por hoy pasa a integrar la placa azul, ¿Está para salvarse? El próximo partido lo dirá.