¡Lo buscan del Ascenso! Ex jugador de Universidad de Chile queda muy cerca de volver a jugar

Sorprendidos todos quedaron el año recién pasado, cuando el ex portero de Universidad de Chile, Gonzalo Collao, anunció su alejamiento de las canchas para dedicarse a estudiar.

En la ocasión, el golero señaló que no lo hacía de manera definitiva, si no más bien buscando una especie de sustento cuando ya, definitivamente, no pueda seguir compitiendo de manera activa.

Esto, lo hizo el deportista siendo arquero de Palestino, equipo en el cual tuvo muy pocas chances de jugar, ya que César Ripamonti fue titular inamovible para el entrenador, Pablo Vitamina Sánchez.

Sin embargo, como no hay mal que dure cien años, el ex canterano azul se le abre una puerta para recuperar el tiempo perdido y sumar minutos, de quien incluso, contó con la confianza de Reinaldo Rueda en la selección chilena.

Gonzalo Collao podría jugar el Campeonato de Ascenso

El formado en Universidad de Chile puede volver a jugar y ya aparecen algunos clubes interesados, en específico desde el norte del país, ya que se busca guardameta.

El cuadro interesado es Club de Deportes Antofagasta, quienes tiene intenciones de sumar un portero y el nombre de Collao asoma con bastante fuerza al respecto, a la espera de una confirmación más real.

Fue el periodista Marcelo Cheloi del medio Estamos al Horno en el norte, quien dio a conocer la información al respecto. “¿Alternativa para el Puma? Gonzalo Collao es sondeado por Club Deportes Antofagasta en condición de libre. El puesto del arco se definirá en base al cupo de extranjeros. La prioridad es sumar un arquero foráneo, pero si toca ser nacional acá una alternativa Real”, publicó el comunicador.

Es una situación que está por verse y que tan cierta puede ser, de un arquero que fue llamado a ser el portero del futuro e inexplicablemente, todo se derrumbó y que desea su revancha.

Collao jugó poco y nada en Palestino (Archivo)

¿Cuáles fueron los números de Gonzalo Collao en el 2023?

Entre Campeonato Nacional de Primera División, Copa Chile y Copa Sudamericana, el deportista disputó 425 minutos, graficados seis partidos, de los cuales en cuatro fue titular.

¿Cuántos clubes ha defendido Gonzalo Collao?

En total, han sido cinco los equipos del espigado arquero. Universidad de Chile, Cobreloa, el Extremadura de España con sus derivados y el Istra 1961 de Croacia.