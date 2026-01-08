El mercado de fichajes está encendido y ello quedó demostrado con el nombre de una estrella internacional que se acercó al fútbol chileno. ¿Quién es? Radamel “El Tigre” Falcao.

La leyenda colombiana estaba sin club desde mediados de 2025 y un elenco nacional se interesó en su incorporación. Sin embargo, el negocio no prosperó: Coquimbo Unido lo descartó por su sueldo.

Al menos, así lo informó El Deportivo de La Tercera. Según detalló el medio mencionado, el atacante de 39 años estuvo en la mira de los aurinegros para sus siguientes desafíos.

“En el proceso de negociaciones, el artillero cafetalero mostró su interés por el desafío que implicaba sumarse a los coquimbanos, pero no hubo un acuerdo en el aspecto económico”, reveló el sitio.

Luego, agregó: “Coquimbo Unido no estaba dispuesto a pagar más de 20 millones de pesos por sus jugadores, monto que no fue atractivo para Radamel Falcao a pesar de que se encontraba sin equipo desde julio del año pasado”.

Radamel Falcao pudo llegar a Coquimbo Unido este mercado de fichajes. (Foto: Getty Images)

El 2025 de Radamel Falcao: no llegará a Coquimbo Unido

Cabe consignar que el último equipo del mítico crack fue Millonarios de Colombia. En tal escuadra, disputó 13 encuentros hasta mediados de la reciente temporada: anotó seis goles y no registró asistencias.

En julio de 2025 se despidió de dicha institución colombiana, pero solo fue un hasta pronto: su retorno fue anunciado con bombos y platillos durante los últimos días. Su legado sigue vivo.

