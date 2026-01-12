En las últimas horas se inició una nueva polémica, a raíz de una acusación que hizo el presidente de Palestino contra Atlético Mineiro, por el no pago del pase de Iván Román. En medio de esto, salió al aire la situación de Lucas Assadi de la U.

En conversación con Radio Cooperativa, Jorge Uauy denunció el hecho, donde hizo pública la deuda del equipo brasileño.

“Tratándose de un club de alta convocatoria y conocido por todos, como Atlético Mineiro, depositamos la confianza en entregarle financiamiento por la compra de Román. Ya vencieron dos cuotas y no tuvimos ningún pago, ni siquiera un acercamiento de parte de ellos para proceder al pago”, indicó el timonel árabe.

Luego, sacó al baile la negociación que está haciendo el cuadro Galo con Universidad de Chile para llevarse al joven volante azul.

“Me enteré por la prensa de que están haciendo tratativas de llevarse a otro jugador chileno en una suma bastante importante de dinero y, en definitiva, estas cosas creo que no corresponden y no proceden”, lanzó Uauy.

La respuesta de Atlético Mineiro

Estas declaraciones hicieron eco en Brasil, donde el Atlético Mineiro se defendió a través de un comunicado, que fue replicado por los medios partidarios. En este, aclaran la negociación que están llevando a cabo con Assadi.

“El Atlético aclara que existen negociaciones en curso para resolver un asunto financiero con Palestino, de Chile, y que esto no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre el Atlético y la Universidad de Chile”, respondieron.

“El intento de vincular una situación con la otra es infundado y malicioso, y no se corresponde con la realidad de los hechos”, completaron desde Minas Gerais.

En Palestino denunciaron no pago por Iván Román. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images)

En síntesis