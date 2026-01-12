Lucas Assadi está hace un buen rato en la mira del Atlético Mineiro de Brasil, conjunto dirigido por Jorge Sampaoli que estaría altamente interesado en contar con el jugador formado en las inferiores de Universidad de Chile.

De manera sorpresiva, desde La Cisterna llegó una advertencia al cuadro azul si es que sigue con las negociaciones por una de sus grandes figuras, quien vive días claves para determinar su futuro en el fútbol profesional.

“Me parece un descaro, Atlético Mineiro mantiene una deuda con nosotros por US$ 1,5 millones. Cuando vendimos a Román se pactaron tres cuotas y dos de ellas ya están vencidas”, dijo Jorge Uauy, presidente de Palestino en diálogo con El Mercurio.

La continuidad de Assadi es un misterio. | Foto: Photosport

En esa línea, el directivo revela que “Ya interpusimos una demanda a la FIFA y la resolución está por salir, esto lo hicimos antes con Liga Deportiva Universitaria de Quito y a ellos les prohibieron contratar jugadores”.

En el cierre, Uauy advierte a Universidad de Chile poder sufrir lo mismo que sufrieron los árabes con el cuadro de Belo Horizonte: “No creo que le paguen al contado a la U, por lo que van a tener el mismo problema de cobro”, remató.

Ahora será Universidad de Chile la que deba tomar una decisión con el futuro de Lucas Assadi y si acepta la oferta que el ‘Galo’ puso sobre la mesa por el jugador o si sigue en el CDA por una temporada más.

En síntesis

Lucas Assadi está en la mira del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Palestino demandó al club brasileño ante la FIFA por una deuda de US$ 1,5 millones.