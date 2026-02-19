El cierre del mercado de fichajes en el fútbol chileno siempre trae movimientos de último minuto que pueden cambiar el panorama de varios equipos de la Liga de Primera y la Primera B.

En ese escenario, Audax Italiano no quiso quedarse atrás y aceleró gestiones en las últimas horas para sumar nuevas alternativas al plantel dirigido por el argentino Gustavo Lema.

¿El objetivo? El conjunto itálico busca salir de la medianía de la tabla en el certamen nacional y para eso decidió reforzar dos zonas específicas del campo: el mediocampo y la defensa.

Bryan Soto y Raimundo Rebolledo, nuevos refuerzos de Audax Italiano

En las últimas horas, el cuadro de La Florida oficializó la incorporación de Bryan Soto, volante que no fue considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo y que ahora buscará sumar minutos tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Pero ese no sería el único movimiento. El medio partidario TanoNoticias informó que Raimundo Rebolledo se pondrá la camiseta verde para la temporada 2026.

“El lateral derecho llega en condición de libre desde Everton de Viña del Mar, donde disputó 18 partidos en la temporada 2025”, señaló el citado medio.

Soto y Rebolledo buscarán darle un salto al equipo de Gustavo Lemma | FOTO: Photosport

Estos movimientos podrían marcar un punto de inflexión en las aspiraciones del elenco que hace de local en el Estadio Bicentenario de La Florida, que busca mayor regularidad en el inicio del campeonato.

