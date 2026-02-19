Tras su bullada salida de Colo Colo, el futuro de Mauricio Isla continúa siendo una verdadera incógnita a pocas horas del cierre del mercado de fichajes en el fútbol chileno.

Si bien su nombre ha sido vinculado a distintos clubes tanto en Chile como en el extranjero —incluso sonó en Everton de Viña del Mar, que finalmente se inclinó por Óscar Opazo—, las negociaciones no han llegado a buen puerto.

A esto se suma que la mayoría de los equipos ya tiene su plantel prácticamente conformado, lo que reduce las opciones para el lateral derecho.

Mauricio Isla en la cuerda floja | FOTO: Andres Pina/Photosport

Mauricio Isla pide 15 millones mensuales y aleja su próximo destino

De acuerdo con la información recabada por El Deportivo de La Tercera, el bicampeón de América con La Roja estaría solicitando un sueldo cercano a los 15 millones de pesos mensuales para evaluar cualquier propuesta formal.

Esta cifra, según cercanos a las conversaciones, se aleja de la realidad del mercado actual y ha dificultado las tratativas.

El mismo medio informó que desde Colombia existió un sondeo formal que contemplaba un salario cercano a los 5 mil dólares mensuales, oferta que fue descartada por el futbolista al considerarla muy por debajo de sus expectativas económicas.

Así, la diferencia entre lo que pretende el jugador y lo que están dispuestos a pagar los clubes mantiene en suspenso su próximo destino, mientras el mercado avanza hacia su cierre definitivo.

