Bárbara Sánchez no se achica de cara al Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental: "Me encantan estos partidos y tener a la gente en contra"

Este domingo, se vivirá una nueva edición del Superclásico Femenino entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Monumental a las 15 horas.

Y fue en la temporada 2021 el año en que por última vez se vieron las caras albas y azules en la comuna de Macul, ya que el año pasado las del cacique fueron locales en el Estadio Municipal de La Pintana ante la U.

Hace dos años, fue triunfo de Las Leonas por las semifinales de aquel certamen, venciendo a sus archirrivales por dos tantos a cero con anotaciones de Yessenia López y Bárbara Sánchez.

Precisamente fue la Chama quien en rueda de prensa de este jueves, fue consultada respecto al clima hostil con el que se van a enfrentar este fin de semana cuando enfrenten a las colocolinas y cuánto podría afectar.

La venezolana lamentó que en esta ocasión, no vayan a poder contar con el público azul. “Sabemos que es una cancha difícil, ya hemos jugado, ya hemos vivido estar sin nuestros hinchas, pero sabemos que dónde estén estarán apoyándonos”, señaló la jugadora.

En relación a que la camiseta no les pesó hace dos temporadas en Pedreros, Sánchez no dudó en señalar que ella disfruta a mil con estos compromisos. “Me encantan estos partidos porque si bien no tendremos a nuestra gente en el estadio, pero es bonito también tener a la gente en contra. Estos partidos se viven, con adrenalina y que tendrá un marco de público importante, también”, afirmó la goleadora.

“Ojalá algún día disfrutar un clásico con las dos hinchadas”

Volviendo al tema que solo se jugará con público anfitrión, Bárbara Sánchez se ilusionó con la posibilidad que algún, este compromiso se pueda disputar con ambas fanaticadas.

“Sería bonito para el fútbol femenino y ojalá en algún momento se pueda disfrutar con las dos hinchadas, pero ha estado muy difícil en el último tiempo tanto en el masculino, como en el femenino los clásicos”, sostuvo la ex seleccionada vinotinto.

Finalmente, argumentó que “nos toca ser visita, nos toca enfrentar un tremendo partido, no va a ser fácil, pero estamos bien preparadas y tranquilas, contentas con el trabajo que se ha hecho en la semana y esperando el domingo muy contenta y muy feliz”, concluyó Bárbara Sánchez.

La Chama ya conectó de cabeza el segundo tanto de la U ante Colo Colo en octubre de 2021 (Agencia Uno)

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Chile el Superclásico del fútbol Femenino?

El duelo entre albas y azules se llevará a cabo este domingo 27 de agosto a las 15 horas en el Estadio Monumental. El compromiso, es válido por la cuarta fecha de la segunda rueda del Grupo A, es decir, de los equipos que aspiran a conseguir el título de la primera división femenina 2023.