Una Universidad de Chile llena de cuestionamientos es la que vive por estos en la antesala del compromiso frente a Unión La Calera de este viernes 25 de agosto a las 18 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Y no son pocos, quienes señalan que un nuevo revés, podría gatillar en la salida anticipada del técnico Mauricio Pellegrino, quien tras la seguidilla de derrotas y el empate último ante Curicó Unido, las críticas se han profundizado.

Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien siempre tiene una opinión certera sobre el presente azul. En la ocasión, el periodista señaló que si bien el entrenador trasandino debió dejar el club hace algún tiempo, hoy ya es tarde y hay que morir con él hasta el final.

“Si a mi me preguntan, debió partir hace rato, pero creo que la U no puede cometer los mismos errores. En la tabla está en la línea del Ecuador, con Pellegrino no van a jugar bien nunca, pero hay que morir con las botas puestas”, enfatizó el comentarista.

El contertulio del Show de Goles, volvió a ratificar que el trasandino debió dejar su cargo a disposición hace algún tiempo. “Está difícil la opción al título, pero también está lejana la posibilidad del descenso, aunque debió irse hace rato, debió poner su cargo a disposición y que la dirigencia decida”, recalcó Awad.

¿Debe continuar Cristóbal Campos en el arco de la U?

Para nadie es un misterio, que el tema de la portería también es un debate instalado hace un buen rato. Los últimos partidos de Cristóbal Campos Véliz, han dejado muchas dudas entre la parcialidad azul y los expertos.

Para Awad, el oriundo de Lonquén tiene cualidades que lo hacen pensar que en el futuro será un gran portero. “Ha tenido actuaciones como para pensar que va a ser un gran arquero, pero va a ser un gran arquero. Todavía no lo es, lo dije en La Magia Azul, es un muy buen atajador, pero no tiene bien incorporados los conceptos de un arquero. No juega bien con los pies, no corta centros, etc”, afirmó el comunicador.

¿Debiera Salir y Cristopher Toselli ocupar su lugar? El comentarista tiene una postura bastante decidora. “Creo que para protegerlo, el técnico debiera sacarlo y hacer una alternancia con Toselli, quizás, mientras se le enseñan ciertas cosas. Yo creo que le falta mucho para ser un gran arquero todavía”, cerró Awad.

Un duro momento vive Campos Véliz en el arco azul (Photosport)

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Unión La Calera?

En la U quieren volver a los triunfos y al menos, este viernes 25 de agosto desean lograrlo ante Unión La Calera a partir de las 18 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar en duelo válido por la fecha 22.