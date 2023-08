Rodrigo Herrera no compra que Jeisson Vargas sea opción en Universidad de Chile ante Unión La Calera: "Pellegrino no lo va a tomar en cuenta, su etapa en la U ya está acabada"

Mucho ruido generaron las palabras del ex delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla quien señaló que los azules en la actualidad son un “equipo chico” y que “no calienta a nadie”.

En ese sentido, Bolavip Chile quiso buscar la opinión de expertos y la visión que tienen del actual momento del equipo que dirige el argentino, Mauricio Pellegrino. El periodista Rodrigo Herrera aseguró que el estratega privilegió ordenar la casa y construir desde la defensa el accionar de su escuadra, pese a que en cierta forma, compartió la postura de Pinigol.

“Igual sus palabra son interpretables (palabras de Pinilla), ya que creo que debe estar hablando de fútbol en particular. Creo que sí, Pellegrino planificó de manera correcta este año en donde privilegia lo defensivo, ahora, ser defensivo no es de equipo chico, han habido grandes equipos así en el mundo. Ordenó la casa, pero en verdad es un equipo que no calienta a nadie”, expresó el comunicador.

Además, aseguró que los estudiantiles han visto mermado su potencial, debido a las sanciones a su hinchada y que han complicado sin duda, al conjunto deportivo. “No hemos podido ver este año el potencial, el encanto con su público que es mucho y cuando tienes un equipo que en 15 fechas tiene castigada a su gente, desde luego se ve disminuido su potencial“, afirmó.

¿Volverá Jeisson Vargas?

Una de las grandes interrogantes para lo que resta de semestre, es saber si el mediapunta, Jeisson Vargas, será considerado por el entrenador universitario. Para Herrera, la situación es clara y si bien nada le sobra a los azules, él cree que el técnico no considerará al formado en Universidad Católica.

“En estos momentos a la U no le sobra nadie. Si Jeisson Vargas demuestra en los entrenamientos que puede jugar, no lo veo extravagante. Pero igual, que otros que han estado en el año, que se han sacado la cresta se vean postergados por un jugador que en su minuto se fue. Yo creo que Pellegrino no lo va a tomar en cuenta y siento que su etapa en la U ya está acabada”, concluyó Herrera.

Según Herrera, Pellegrino no tomará en cuenta a Jeisson Vargas (Photosport)

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Unión La Calera?

En la U quieren volver a los triunfos y al menos, este viernes 25 de agosto desean lograrlo ante Unión La Calera a partir de las 18 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar en duelo válido por la fecha 22.