Bárbara Sánchez le vuelve a declarar su amor eterno a la U de Chile: "Me he enamorado de este club "

La Universidad de Chile Femenina logró pasajes a la próxima Copa Libertadores de América tras derrotar por 5 a 3 en definición a penales a Santiago Morning, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Una de las grandes figuras de Las Leonas es la venezolana Bárbara Sánchez quien llegó hace cinco años club estudiantil y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas azules.

Sánchez es una de las emblemas de la U Femenina | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Si bien la “Chama” se retiró del campo de juego al borde de las lágrimas en los últimos minutos del encuentro por un golpe en la rodilla, la ariete de 32 años sigue recordando con especial cariño el duelo ante las Bohemias.

“Fue de los partidos más emocionantes de mi carrera”, reconoció la talentosa delantera azul.

Además, Sánchez dejó en claro que “yo soy muy feliz acá, me demuestran siempre el cariño que me tienen y al equipo en general. Me saco el sombrero con toda la hinchada, porque hacen todo para estar con nosotras en todos las partidos, no solo en Santiago, en regiones también. Dentro de la cancha lo damos todo para darles alegrías a toda esa gente”.

“Hace mucho tiempo que estoy acá, ya más de cinco años, lo he dicho antes que me considero hincha de la U. Me he enamorado de este club y espero poder seguir dándoles buenos momentos y disfrutar cada etapa con esta hermosa camiseta, algo que para mí es muy gratificante”, remató.