Si existe un jugador que no la ha pasado bien en el último tiempo es Bastián Roco. El central de Huachipato de 19 años, que no iba a tener opciones en el cuadro de la usina, sufrió otra situación aún peor.

Resulta que el defensor se fracturó un dedo del pie derecho jugando pádel y eso acrecentó la mala fortuna del hijo de Sebastián Roco, quien de todas maneras está próximo a volver a entrenar.

El jugador dialogó con Bolavip Chile y habló de su presente, donde enfatiza que espera cerrar su vínculo con el cuadro acerero. “Esperar, nomás. Que se me termine el contrato y esperar si es que puedo competir. Tengo muchas ansias, como todo jugador”, manifestó.

De todas maneras, reveló que ahora sus fuerzas están centradas en volver a entrenar cuánto antes. “Ahora mismo no he hablado de ese tema con mi papá ni con mi representante. Estoy centrado en volver a entrenar con mis compañeros porque hace tiempo que no lo hago. Tuve mala suerte, pero es algo que podía pasar”, enfatizó Roco.

Roco ha tenido un 2023 para el olvido (Photosport)

“En la U se pueden desarrollar”

En los últimos días, comienza a rondar la opción que dos valores jóvenes de Huachipato vayan a Universidad de Chile. Lucas Velásquez y Benjamín Ampuero están con la posibilidad cierta de llegar a la capital. Roco tuvo palabras para la opción que se le presentan a los dos seleccionados sub 17.

“No he compartido mucho con ellos, pero si estuvieron en la selección es por algo y se merecen un cupo aquí en el plantel. Estaría muy bien para ellos, quieren progresar y la U es un equipo donde se pueden desarrollar bien, si se les da, sería maravilloso. Que sigan haciendo las cosas bien”, cerró Bastián Roco.