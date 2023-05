En las últimas horas se manifestó públicamente la intención de Universidad de Chile de llevarse a sus filas a dos jóvenes valores de Huachipato y que participaron en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador, hace algunas semanas.

Lucas Velásquez y Benjamín Ampuero, dos jugadores que eran titulares en La Rojita de Hernán Caputto, son los elementos del cuadro de la usina que podrían venir al Centro Deportivo Azul y continuar con su proceso formativo.

Bolavip Chile dialogó con Carlos Felipe Pedemonte, histórico formador de nuevos valores y que trabajó precisamente en el conjunto acerero. Si bien, no tuvo directamente ni a Velásquez ni Ampuero, ha tenido muy buenas referencias de ellos.

“Son buenos jugadores. Esto es desarrollo, pero Chile no tiene hoy en día una joya que sea fuera lo normal, pero son jugadores que potencialmente pueden transformarse en elementos para primera división“, sentenció Pedemonte.

Agregó que “personalmente no hago muchos seguimientos, pero las veces que he visto a Velásquez o que he escuchado, me parece un jugador interesante. Ampuero, también es muy similar”, afirmó.

Ampuero y Velásquez, cada vez más cerca de la U (Archivo)

No obstante, potente fue su intervención relacionada a los apodos en el fútbol y cómo gatillan en los jóvenes exponiendo el caso de Carlos Palacios, que sin duda lo haya perjudicado. “La Joya usted sabe que está jugando en Colo Colo y cada día juega más mal. No se cómo los jugadores pueden absorber el ambiente que se crea alrededor de ellos. Colocarles un sobrenombre no es una cosa mala, pero cómo logramos que ese apodo no los confunda. Los tiempos de reacción son muy cortos”, argumentó.

Finalmente, pidió que en caso de llegar Velásquez y Ampuero a la U, eviten estos sobrenombres ya que son muchachos con desafíos claros en sus carreras y la idea no es poner trabas. “El favor más grande es no poner apodos y el tiempo va a ir dando según dónde lleguen. Son chicos tranquilos que tienen objetivos claros. No los conozco, pero según lo que me han dicho, eso puede ser un muy buen aval”, concluyó Pedemonte.