Sin duda que el delantero nacional, Ben Brereton tras lo que han sido sus actuaciones por la Selección Chilena, se ha ido ganando el corazón de cada uno de los chilenos con el correr del tiempo, siendo hoy uno de los jugadores más queridos dentro de ‘La Roja’.

El hoy atacante del Sheffield United tuvo un importante diálogo junto a AS Chile, en la que habló de diversos temas de la actualidad, en la que uno de ellos es bastante ligado a lo que es nuestro fútbol nacional.

La consulta fue llevada a que si en el final de su carrera le gustaría jugar en algún equipo del fútbol chileno, en la que dentro de la misma se le preguntó si es hincha de algún equipo de nuestro país, en la que disipó las dudas y habló certeramente sobre esto.

“Es una pregunta dura ahora ¿sabes? Sólo tengo 24 años y no te puedo dar una respuesta de si o no en este punto de mi carrera. Yo ahora no tengo un equipo favorito en Chile a mi mamá siempre le ha gustado Colo Colo, pero para mí sólo han pasado un par de años desde que me introduje en el fútbol sudamericano, así que no creo que tenga un equipo favorito“, declaró.

Brereton cuenta la firme | Foto: Photosport

Finalmente, Brereton fue llevado a lo que son sus tierras y se le consultó sobre si ve a algún jugador nacional jugando en la Premier League, en la que explicó que muchos pueden lograrlo, pero pone ciertas fichas en uno de sus compañeros en ‘La Roja’: Gabriel Suazo.

“Varios pueden jugar en la Premier. Muchos ya lo han hecho como Alexis y Bravo, pero creo que varios pueden lograrlo. Por ejemplo, ‘Gabi’ (Suazo) lo está haciendo muy bien en Francia y ha sobresalido en Europa. Así que creo que varios pueden hacer esa transición pronto”, cerró

¿Cuántos goles lleva Ben Brereton con la Selección Chilena?

El atacante nacional ha disputado 27 partidos oficiales con la camiseta de la Selección Chilena, en la que ha anotado en 7 oportunidades.

–