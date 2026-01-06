Con varios equipos del fútbol chileno afinando sus planteles de cara a la próxima temporada, el mercado de fichajes comienza a tomar temperatura y los movimientos de alto impacto no tardan en aparecer.

Uno de los equipos que afronta un año especial es Coquimbo Unido. El elenco aurinegro viene de consagrarse como actual monarca del fútbol chileno, logro que no solo elevó las expectativas de su hinchada, sino que además le aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con ese panorama, la dirigencia Pirata entendió que el salto competitivo requería jerarquía y experiencia. Por ello, la conformación del plantel apunta a sumar nombres con recorrido y peso específico, capaces de responder tanto a nivel local como internacional.

Lucas Pratto jugará la Copa Libertadores con Coquimbo Unido

Bajo ese contexto, el cuadro de la Región de Coquimbo concretó en las últimas horas un verdadero golpe en el mercado de pases al cerrar la incorporación de Lucas Pratto, atacante argentino que en la última temporada vistió la camiseta de Club Atlético Sarmiento.

El ariete trasandino, con una extensa trayectoria internacional y recordado paso por Universidad Católica, se transformó en nuevo refuerzo del campeón chileno, según pudo saber Bolavip Chile.

Lucas Pratto viende de disputar 9 partidos en Argentina: no marcó goles, ni tampoco dio asistencias | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

De esta manera, los dirigidos por Hernán Caputto no solo refuerzan su plantel, sino que también envían una señal clara al resto de los equipos del balompié nacional: el campeón vigente quiere volver a ser protagonista en Chile y competir con ambición en la Libertadores.

En síntesis…

Coquimbo Unido dio un golpe en el mercado de fichajes al concretar la incorporación de Lucas Pratto.